Copa do Mundo 2022: veja a reação dos famosos após a eliminação do Brasil no Mundial

Todos os brasileiros que depositaram esperança na conquista do título pela seleção brasileira acabaram decepcionados nesta sexta-feira (9), após a derrota do Brasil para a Croácia, nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2022. Entre os torcedores, diversos famosos publicaram mensagens de descontentamento após a eliminação do Brasil em suas redes sociais.

Reação dos famosos com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2022

As cantoras Jojo Todynho e Ludmilla lamentaram a derrota do Brasil. Jojo, que participa do programa “Central da Copa”, da TV Globo, disse: “ver o Neymar chorando acabou comigo”. Já Ludmilla, afirmou que atingiu “um nível inédito de tristeza” nesta sexta-feira. Confira:

O jornalista André Henning também lamentou a derrota, mas questionou a escolha da ordem de batedores nas cobranças de pênalti. Além dele, o streamer Casimiro, que bateu diversos recordes durante sua transmissão do Mundial, também afirmou estar triste com a eliminação. Veja:

Já a campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette, a humorista Tata Werneck e o comediante Fabio Porchat não deixaram o bom humor de lado na hora de lastimar a derrota:

Fernanda Paes Leme criticou a atitude de Tite, que deixou o gramado logo após o fim da partida. Em contrapartida, Ticiane Pinheiro afirmou que o treinador é brilhante e deixou uma mensagem de “carinho e amor” para os jogadores em seu Instagram:

Croácia avança para a semifinal

Após derrotar a seleção brasileira, os croatas vão enfrentar o vencedor da partida entre Argentina e Holanda, que acontece nesta sexta-feira (9), às 16h. Além deste confronto, outras duas partidas serão disputadas amanhã. São elas:

Marrocos x Portugal - sábado, 10 de dezembro, às 12h;

Inglaterra x França - sábado, 10 de dezembro, às 16h.

Com a derrota nos pênaltis, o Brasil foi eliminado da competição, e só voltará a disputar o Mundial em 2026, se conseguir a classificação. A seleção está há 20 anos sem levantar a taça mais importante do futebol.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)