Falcão vidente erra previsão de Brasil x Croácia nas quartas; veja próximos palpites

Depois que o polvo Paul saiu de campo, quem entrou no jogo para esta Copa do Mundo como palpiteiro foi o falcão Hur Hur. O animal vem sendo apontado como o novo vidente do mundial, depois de ter acertado seis dos resultados dos oito jogos das oitavas de final. Mas no primeiro jogo da rodada das quartas, começou errando.

Hur Hur previu que o Brasil sairia campeão da partida contra a Croácia nesta sexta-feira (9). Mas a seleção brasileira acabou eliminada na disputa de pênaltis, depois de um resultade de 1 a 1 na prorrogação. Veja:

Para as próximas partidas, as previsões ficaram sa seguinte forma:

Holanda x Argentina - Holanda

Inglaterra x França - França

Portugal x Marrocos - Portugal

Nas oitavas de final, Hur Hur errou apenas dois palpites: a derrota do Senegal pela Inglaterra por 3 a 0; e a aliminação da Suíça, na goleada histórica de 6 a 1 contra Portugal.