Brasil fora da Copa: confira os memes da derrota da seleção para a Croácia

Com um gosto amargo na boca, os brasieliros viram a seleção brasileira ser eliminada da Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira (9), em uma partida contra a Croácia, onde os gols do empate de 1 a 1 só saíram na prorrogação. A disputa de pênaltis tirou o Brasil da corrida pela sexta estrela na camisa.

Nas redes sociais, no entando, mesmo na derrota, o brasileiro não perdeu o senso de humor. Os memes com a derrota do Brasil logo enchegram à timeline do Twitter, com piadas que vão desde botar a culpa no juíz, até brincar com as quedas constantes de Neymar.

Veja os memes da derrota do Brasil:

E como ficam as ruas decoradas para a Copa do Mundo?

Há quem diga que a culpa da derrota não foi exatamente exclusiva dos jogadores:

Teve quem encontrou um nome conhecido ali no placar:

Com a partida iniciada às 14h, claro que teve gente que brincou com a tristeza de precisar voltar ao trabalho para finalizar o expediente:

Mesmo na derrota, hoje é sexta, e o brasileiro não deixa o final de semana passar em branco:

