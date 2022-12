Sem o hexa na Copa do Mundo de 2022, Brasil iguala maior jejum sem conquistar Mundiais

A eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 fez a Seleção Brasileira igualar o maior jejum sem conquistas da Mundiais. São cinco edições seguidas sem conquistar o título mais cobiçado do futebol mundial. O último troféu foi em 2002, conquistado na Coreia do Sul e no Japão.

A sequência é idêntica ao período que sucedeu a conquista do tricampeonato mundial, em 1970, no México. Naquela época, a Seleção ficou 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo e voltou a levantar o caneco apenas nos Estados Unidos, em 1994.

No Catar, a Seleção Brasileira caiu pela segunda edição seguida nas quartas de final. Desde o penta, em 2002, já é a quarta derrota da Seleção para um europeu nas quartas de final da Copa. Nas outras, o Brasil perdeu para a França, em 2006, para a Holanda, em 2010, e para a Alemanha, em 2014, quando caiu na semifinal.