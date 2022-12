Copa do Mundo 2022: árbitro da partida que eliminou o Brasil tem perfil invadido por brasileiros

A eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo custou caro não só para os jogadores ou comissão técnica. O árbitro da partida, o inglês Michel Olivier, teve um perfil nas redes sociais localizado por torcedores brasileiros inconformados com a derrota e, desde então, ele tem sido alvo de uma enxurrada de críticas, ofensas e todo tipo de mensagem depreciativa.

No perfil tido como "oficial" do árbitro, mais de um milhão de comentários foram colocados em menos de 24 horas. A maior parte deles sugere que Michel "roubou" o Brasil em detrimento da Croácia, que saiu vencedora após vencer as cobranças de pênalti pelo placar de 4 a 2.

Entre os comentários postados em uma foto onde ele aparece com o traje de árbitro, pode ser visto coisas do tipo "Você nos roubou", "chifrudo", "12º jogador da Croácia em campo ontem", "Calvo", " diz ai quanto e que foi o pix?", entre outros. Michael foi até comparado ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro.

SAIBA MAIS



Michel Olivier também foi criticado pelo narrador Galvão Bueno, que reclamou da "falta de coragem" na hora de aplicar cartões para os jogadores da Croácia, sobretudo no segundo tempo, quando o Brasil passou a dominar a partida e o adversário se fechou na defesa.

Árbitro Michel Olivier

Olivier tem 37 anos e em 2010 se tornou o árbitro mais novo a apitar uma partida da Premier League, aos 25 anos e 182 dias. Compõe o quadro da Uefa desde 2016 e nesta Copa do Mundo já havia trabalhado nas partidas entre

Em 2010 ele se tornou o árbitro mais novo a apitar um jogo da Premier League, aos 25 anos e 182 dias. Ele faz parte do quadro de arbitragem da Uefa desde 2016, quando começou a atuar em partidas da Champions League Polônia x Argentina e México x Arábia Saudita, ambas na primeira fase.