Trio brasileiro vai apitar jogo entre França x Inglaterra na Copa do Catar

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio é um dos brasileiros que vai apitar o jogo entre Inglaterra e França, que ocorre no próximo sábado (10), às 16h (horário de Brasília), no estádio Al Bayt, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Essa é a quarta participação de Wilton na competição mundial. Além dele, os auxiliares Bruno Boschilia e Bruno Pires - também brasileiros - foram o trio da arbitragem. O quarto árbitro será Mohammed Mohammed, dos Emirados Árabes. As informações são do portal O Popular.

Já o árbitro de vídeo terá o comando do colombiano Nicolás Gallo, com os espanhóis Alejandro Hernández e Juan Martínez, além da brasileira Neuza Back.

Apesar das grandes conquistas do trio brasileiro de arbitragem no Catar, o duelo entre Inglaterra e França pode ser o último que Pires, Boschilia e Wilton participam. Isso porque, se o Brasil ou a Argentina seguirem para a semifinal da Copa, como árbitro sul-americano, nenhum deles poderá estar envolvido em jogos de equipes do continente.

Mesmo com essa notícia, que gera uma ambiguidade de sentimentos, Wilton pode vir se tornar o terceiro árbitro com mais jogos apitados em Copas. Serão quatro partidas no Catar, o mesmo número de partidas que o ex-árbitro José Roberto Wright apitou em 90.

O goiano só fica atrás dos ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, que apitou sete partidas em Mundiais, e Sandro Meira Ricci, que trabalhou como árbitro principal em seis duelos da Copa.