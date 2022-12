Copa do Mundo 2022: Tite fecha treino após 20 minutos e indica Alex Sandro fora contra a Croácia

O técnico Tite deu alguns indicativos da formação que deve entrar em campo contra a Seleção da Croácia, nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo. O treinador abriu o trabalho com bola para registro da imprensa, mas, após 20 minutos, cortou o acesso às imagens. As duas seleções jogam por uma vaga na semifinal do torneio, no estádio Cidade da Educação. Quem vencer encara o vencedor de Holanda e Argentina.

A principal dúvida na escalação segue na lateral-esquerda. Embora tenha participado da atividade com bola, Alex Sandro deve permanecer de fora, cedendo a vaga para Danilo, enquanto Eder Militão permanece na direita. Sandro ainda se recupera de uma lesão no quadril. No período em que esteve em campo, não apresentou nenhuma restrição de movimento, mas segundo Tite, isso se deve ao fato dele não ser exigido em trabalhos mais pesados.

"Ele vai treinar à tarde para ter disponibilidade. Mas a tendência é de não participação. São lesões diferentes. Porque não há trabalho ainda forte. Tenho que ver o departamento médico e físico. Vai depender de hoje à tarde", disse. Alex Sandro desfalcou a seleção nos últimos dois jogos. Além dele, Tite também não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Telles, que sofreu lesão no joelho e viajou à Espanha para fazer trabalho de recuperação.

Nos 20 minutos em que os jornalistas tiveram acesso, foi possível ver o aquecimento e um trabalho com campo reduzido. Em outro momento, os jogadores participaram do tradicional 'bobinho'. Com a provável mudança, o Brasil deve repetir a escalação da partida contra a Coreia do Sul. Se tudo for mantido, a provável escalação será com Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Alex Sandro); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.