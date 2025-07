São Raimundo e Amazônia se enfrentam na final da Segundinha; veja quando e onde

A grande final da Série A2 do Campeonato Paraense entre São Raimundo e Amazônia já está definida, com data e local confirmados. Em jogo único, as equipes santarenas se enfrentam neste sábado (2), às 15h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

O São Raimundo fez uma campanha consistente sob o comando do técnico Robson Melo. Na semifinal, venceu o Canaã por 2 a 1 em Castanhal, com gols de Talisson, de pênalti, e Solano. No jogo de volta, a Pantera segurou o empate em 0 a 0 no Mangueirão, garantindo a vaga na final e o retorno à elite do futebol paraense após seis anos.

Do outro lado, o Amazônia mostrou força ofensiva para chegar à decisão da Segundinha. Na semifinal, venceu o Urumajó por 4 a 3 no jogo de ida, com gols de Thyago, Sidney e duas vezes de Tita, e confirmou a vaga com vitória por 1 a 0 fora de casa, no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa. Com isso, o Sapo garantiu o retorno à elite estadual depois de quatro anos.

Campeonato Paraense 2026

Com a chegada de São Raimundo e Amazônia, Santarém passa a ter três representantes na elite do Parazão — com o São Francisco, que disputará a competição pelo terceiro ano consecutivo.

Além do Oeste paraense, a capital Belém terá três clubes na disputa: Remo, Paysandu e Tuna Luso. Completam a lista dos times na elite estadual Águia de Marabá, Bragantino, Cametá, Capitão Poço, Castanhal e Santa Rosa.

Programado para começar em janeiro, o Campeonato Paraense poderá ter uma data a menos em 2026, seguindo a recomendação do presidente da CBF, Samir Xaud. Em 2025, a competição contou com 12 datas, mas a orientação é que, no próximo ano, os estaduais sejam disputados em apenas 11 datas.

