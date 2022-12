Copa do Mundo 2022: Vinícius Jr. responde críticas às danças da Seleção: 'Gostam de reclamar'

A Seleção Brasileira continua a preparação para as quartas de final da Copa do Mundo 2022, na sexta-feira (9), às 12h, no Estádio Cidade da Educação. Antes disso, o atacante Vinícius Júnior concedeu entrevista coletiva, nesta quarta (7). Entre os diversos assuntos, Vini falou sobre as críticas às danças que os jogadores e até Tite fazem nos gols. O jogador do Real Madrid-ESP respondeu aos comentários e garantiu que o time tem mais danças para fazer neste Mundial:

"O gol é o momento mais importante do futebol, onde não só a gente fica muito feliz, como um país inteiro fica feliz por nós. Temos muitas comemorações para fazer ainda e que a gente possa fazer muitos bailes e jogando bem para chegar até a final. Claro que gostam de reclamar quando vê o outro feliz. O brasileiro é muito feliz, que a gente possa seguir com isso e com a tranquilidade de que tem muito mais gente por nós que contra nós", afirmou Vinícius.

VEJA MAIS

Modric

Na partida contra Croácia, Viní Jr. entrará em campo contra um dos principais companheiros de Real. É o croata Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo em 2018, uma das referências dos Blancos. Vinícius contou sobre sua relação com Modric e fez elogios ao craque, especialmente pela longevidade em alto nível: "Sempre é muito difícil jogar contra quem tem muita qualidade. O Luka Modric sempre me ensinou bastante e no dia a dia, e faz de tudo para eu seguir evoluindo. Pego ele como espelho: um cara de 37 anos jogar no nível dele é algo muito raro, mas, ele, o Cristiano, o Thiago Silva, estão virando normalidade para a gente. Que vença o melhor", declarou o atacante brasileiro.

Neymar

Na classificação com direito a uma goleada contra a Coreia do Sul, o Brasil contou com o retorno do atacante Neymar. O jogador se recuperou de uma lesão no tornozelo e pode atuar desde o início do encontro. Autor de um gol e uma assistência, o jogador surpreendeu pela mobilidade e confiança demonstrada dentro de campo, em tão pouco tempo e sem ritmo de jogo.

Vinícius Júnior comentou sobre a oportunidade de jogar ao lado de Neymar. O jogador afirmou que o atacante do PSG-FRA, o mais velho do setor ofensivo brasileiro, sempre faz questão de ajudar os jovens atletas do elenco. Especialmente em trazer a responsabilidade maior do elenco para os seus ombros:

"É a realização de um sonho. Acompanhei a carreira toda do Ney, é o meu maior ídolo. Sempre quis estar perto dele e fazer as coisas que ele fazia dentro de campo. Com o passar do tempo foi virando um amigo, um irmão que nos dá muitas dicas. Sempre antes dos jogos tira a responsabilidade de cima de mim, do Raphinha, do Paquetá e do Richarlison. Acredito que tem a tranquilidade que pode confiar na gente também", concluiu Vini.