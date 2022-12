Copa do Mundo 2022: gato invade entrevista com Vinícius Jr e é jogado por assessor da Seleção; vídeo

Um gato invadiu a entrevista coletiva com o atacante Vinícius Jr, da Seleção Brasileira, realizada nesta quarta-feira (7), no Catar. O animal subiu na bancada da sala de imprensa montada no estádio Grand Hamad - em Doha, onde a equipe canarinho treina durante a Copa do Mundo 2022 - e ficou quase em frente ao jogador brasileiro até ser retirado por um dos assessores da CBF que estava presente.

Confira no vídeo abaixo:

Vinícius Jr tem sido um dos principais destaques da Seleção Brasileira durante o Mundial do Catar. Ele participou diretamente de três dos sete gols da equipe durante a Copa e lidera estatísticas ofensivas do torneio.

