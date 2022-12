Copa do Mundo 2022: Titular absoluto na Seleção Brasileira, Vini Jr lidera estatísticas ofensivas

O atacante Vinícius Júnior vem mostrando o porquê de ser considerado um dos principais nomes da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no Catar. Com apenas 22 anos, o atacante do Real Madrid (Espanha) vem apresentando ótimos números, que o colocam como um dos mais regulares entre os convocados de Tite.

Vini Júnior lidera as estatísticas ofensivas individuais, de acordo com os números divulgados pela Footstats. É o primeiro do elenco em assistências (duas), dribles (sete), passes para finalização (seis), além de ser o segundo em número de faltas sofridas, com seis até aqui, sem contar o gol marcado na goleada contra a Coreia do Sul, por 4 a 1.

Foi dele também o passe para o gol de Lucas Paquetá, o quarto da vitória que garantiu o time nas quartas de finais da competição, na próxima sexta-feira (9), contra a Croácia. Vini Jr foi titular em três das quatro partidas disputadas até aqui, ficando de fora contra Camarões. Na ocasião, o Brasil perdeu por 1 a 0, entrando em campo com um time reserva.

O próximo desafio do Brasil pode melhorar ainda mais os seus números nesta Copa do Mundo. A partida contra a Croácia será realizada a partir das 12 horas (Brasília), no estádio Cidade da Educação. Se vencer, os brasileiros enfrentarão na semifinal o vencedor de Holanda e Argentina.