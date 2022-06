Com Vinícius Júnior titular, Brasil deve ter mudanças para partida contra o Japão

A Seleção Brasileira terá algumas alterações para a partida contra o Japão na próxima segunda-feira (6). No último treino, o técnico Tite esboçou a entrada de Vini Jr, Guilherme Arana e Alisson no time titular.

O trio entra no lugar de Weverton, goleiro do Palmeiras, Alex Sandro, um dos principais destaques da goleada do Brasil por 5 a 1 na última quinta-feira, e Richarlison, autor do primeiro gol contra a Coreia do Sul.

Com isso, Vini Jr deve atuar pelo lado esquerdo, enquanto Raphinha se mantém pelo lado direito. Lucas Paquetá deve jogar centralizado pelo meio de campo, enquanto Neymar pode jogar mais avançado como um falso nove.

Éder Militão também pode ser uma surpresa na equipe titular de Tite e assumir o posto de Thiago Silva. Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, voltou a treinar após sentir dores e ser cortado do amistoso contra a Coreia do Sul.

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira às 7h20, no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo.