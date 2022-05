CBF fará visita para verificar possibilidade da Seleção Brasileira jogar na reabertura do Mangueirão

O secretário da Sedop, Ruy Cabral, informou que uma comitiva da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estará em Belém no mês de junho para verificar a possibilidade da Seleção Brasileira disputar a partida de reabertura do novo Mangueirão. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa realizada no próprio estádio na manhã desta quinta-feira (19).

Ainda de acordo com Ruy Cabral, o Governo do Estado já formalizou à CBF o desejo de receber um jogo da seleção antes da Copa do Mundo no Catar. Ele afirma que, para que a partida seja realizada, o estádio deverá ser entregue nos últimos 10 dias do mês de setembro.

A nova partida entre Brasil e Argentina está marcada para o dia 22 de setembro, ainda sem local definido. Assim, com o prazo das obras do Mangueirão em dia, a expectativa é de que este jogo seja realizado aqui no Estado.

Veja detalhes da obra do Mangueirão:

Na coletiva, foi detalhada como está o andamento das obras. Segundo o secretário de obras, mais de 68% das obras no Estádio já foram concluídas. À primeira vista, possível notar que o Mangueirão ficará mais moderno estruturalmente. Com melhores acesso ao gramado, salas de imprensa modernizadas e agora a entrada dos jogadores dos dois times ao campo será junta, de acordo com o padrão FIFA.

Modernizar o Estádio é um dos principais objetivos da reforma, já que ele ainda possuia muitas caracteristicas da estura original, da década de 1970.

A partir de agora, todos os vestiários ficam do lado B do estadio. Enquanto que o setor A será destinado para a construção de museus, salas de exposições e outros projetos.

