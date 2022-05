Futebol

CBF fará visita para verificar possibilidade da Seleção Brasileira jogar na reabertura do Mangueirão

Comitiva da Confederação Brasileira deve vir em junho. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (19), pelo Secretário da Sedop, Ruy Cabral, em coletiva do Governo do Pará no estádio