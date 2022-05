Obras no Mangueirão: Governo do Pará dará detalhes sobre andamento da reforma

O Governo do Pará convocou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18) para falar sobre as obras de reforma no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O evento, que será aberto apenas para jornalistas, será realizado a partir das 10h, no próprio estádio.

Esta será a primeira vez, desde o início das obras no Mangueirão, que uma coletiva de imprensa será marcada para comunicar o andamento da reforma do estádio. Anteriormente, as atualizações relacionadas às atividades no Mangueirão eram divulgadas apenas pelo site oficial do Governo do Pará.

A última atualização do Governo do Pará indica que as obras no Mangueirão estão 68% concluídas. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), a reforma segue dentro do cronograma previsto e o estádio deve ser reinaugurado em setembro de 2022.

O projeto prevê que o Mangueirão terá capacidade para receber 51 mil espectadores, 16 mil a mais que antes do início das obras (35 mil). O campo de jogo também terá uma nova estrutura, adaptada para suportar o volume de água gerado durante o período das chuvas em Belém.

Seleção Brasileira

O desejo do Governo do Pará é que a reabertura do Mangueirão ocorra em uma partida da Seleção Brasileira. A expectativa sobre a presença dos comandados do técnico Tite em Belém aumentou nas últimas semanas.

No final de março, Helder participou de uma reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. No encontro, alguns assuntos foram debatidos, como o andamento das obras do Mangueirão, o prazo final de entrega das obras, além da inauguração do estádio com um possível jogo do Brasil.

Além disso, um dos jogos que vai concluir a preparação do Brasil para a Copa do Mundo será contra a Argentina, ainda pelas Eliminatórias da Copa. Em setembro de 2021, as equipes se enfrentaram na Arena Corinthians, em São Paulo, mas a partida foi interrompida por agentes da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com o órgão fiscalizador, vários atletas da seleção alviceleste violaram regras sanitárias em relação a pandemia de Covid-19.

O clássico, em um primeiro momento, foi cancelado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). No entanto, a Fifa, órgão que comanda o futebol no mundo, exigiu que o confronto pelas Eliminatórias para a Copa fosse realizado.

A data da nova partida é tratada com cautela pelos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Apesar disso, eles possuem um prazo, estipulado pela Fifa, para informar o local do novo jogo: o dia 22 de junho. Não há informe oficial, porém, há indicação que o jogo seria entre os dias 19 e 27 de setembro. A possível nova data da partida coincide com o mês de reinauguração do Mangueirão.

“Em relação ao jogo de setembro [contra a Argentina] é um assunto que ainda estamos discutindo internamente, juntamente com a presidência [da CBF] será decidido. Nós tivemos a resolução da FIFA, a CBF está pedindo essa resolução pra saber futuramente o que será decidido”, disse Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira, em entrevista no mês passado.

Setembro é o mês "ideal" para a realização do duelo, segundo a Fifa. Neste período, haverá a última "janela" antes da Copa do Mundo para que clubes liberem jogadores às seleções. Dessa forma, há a possibilidade que um Brasil e Argentina disputado neste período tenha a presença de craques que jogam no futebol europeu, como Neymar, Messi, Coutinho, Di Maria, Alisson, Laurato Martinez, entre outros.

Antes de setembro, a Seleção Brasileira terá mais uma "janela" para amistosos. Em junho, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul, o Japão e mais um adversário, ainda não definido, como preparação para o mundial do Catar. As partidas serão disputadas entre os dias 2 e 11 de junho.