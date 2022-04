Chuvas de março na Grande Belém encheriam 142 vezes o Mangueirão; entenda

O mês de março é o mais chuvoso de todo o período de inverno amazônico. Este ano, na Grande Belém, o volume de chuvas do mês chegou a 530 milímetros, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para ter ideia do que isso representa, o professor Dionísio Sá, a pedido do jornal O Liberal, fez um cálculo aproximado, tomando como base as dimensões do Mangueirão, e chegou à conclusão de que o volume de chuvas de março teria sido suficiente para encher o estádio 142 vezes.

O professor de matemática levou em conta as medidas do estádio, segundo dados informados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), responsável pela condução das obras da última reforma do Mangueirão, em 2021. Também foi considerada a área sobre a qual houve a precipitação dos 530 milímetros de chuva de março.

Com os dados em mãos, o professor chegou ao resultado aproximado de que, em Belém, choveu 561,27 milhões de metros cúbicos de água no último mês, o suficiente para encher um espaço como o estádio do Mangueirão por aproximadamente 142 vezes. Ou 141,86, para ser mais exato.