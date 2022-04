Vai chover? Veja como evitar acidentes com a rede elétrica dentro e fora de casa

O mês de abril, tradicionalmente, é um dos mais chuvosos na região Norte. Muitos municípios do Pará estão em alerta por conta das fortes chuvas, já que o inverno amazônico é marcado por temporais, rajadas de vento e alagamentos. E o perigo pode estar dentro ou fora da própria residência, causando lesão ou risco de morte. Por isso, é fundamental redobrar os cuidados, na prevenção de danos materiais ou físicos.

Se estiver no trânsito, quando um temporal iniciar, o recomendado é dirigir com cautela. Em caso de raio, fique dentro do veículo, já que eles podem ser considerados abrigos e os pneus de borracha proporcionam um bom nível de isolamento.

A mesma atenção precisa ser dada para dentro de casa. Reveja as fiações elétricas internas e use sempre materiais adequados, com qualidade comprovada. Para o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, é importante que ter instalações elétricas residenciais em bom estado de conservação. “Se houver alagamento na casa e tiver algum fio descascado pode provocar um acidente grave ou até mesmo fatal. Em chuvas seguidas de raios e trovões, deve-se retirar da tomada eletrodomésticos como televisão, ventilador, computadores e de referência realize esses desligamentos calçando algo de solado de borracha, isolante”, adverte.

VEJA MAIS

O que é recomendado fazer no momento da chuva?

Em dias de chuva, a recomendação é ficar dentro de casa, saindo apenas se for absolutamente necessário;

Não utilize equipamentos elétricos que estiverem molhados ou em locais inundados, isso porque eles aumentam o risco de choque;

Se estiver na rua, afaste-se de campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, mastros e locais elevados;

Jamais se abrigue próximo dos postes ou embaixo da fiação elétrica;

Ao presenciar paredes úmidas, evite o contato e não ligue equipamentos elétricos em tomadas;

Não faça manutenção de telhados. Traz riscos de atrair raios;

Não faça manutenção de equipamentos elétricos ligados à tomada. Alto risco de choque elétrico.

O que fazer quando romper um cabo de fio elétrico?

Se presenciar o rompimento de um cabo de fio elétrico não se aproxime e nem toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. O recomendado é isolar o local e ligar imediatamente para Central de Atendimento, pelo número 0800 091 0196, e para o Corpo de Bombeiros no 192.

Dados dos acidentes durante temporais

Segundo dados do levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), em 2021, o Pará foi o estado da região Norte com o maior número de mortes em decorrência de choques elétricos. 27 óbitos no total. Todos causados por choques elétricos motivados por intervenções indevidas na rede, falta de manutenção nas instalações internas das residências, de responsabilidade do proprietário, entre outros fatores. O mesmo levantamento aponta que 157 acidentes, em todo o país, aconteceram dentro das residências.