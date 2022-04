Inmet: veja como funcionam os avisos para reduzir riscos de desastres pelas chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem emitido aletas de prevenção meteorológicas. Os avisos ajudam a minimizar os impactos – diariamente - de tempestades, ventos fortes e raios, principalmente no período de inverno Amazônico. A iniciativa é representada por meio das cores amarelo, laranja e vermelho. Veja como funciona o sistema e por onde acompanhá-lo.

Como funcionam os avisos meteorológicos do Inmet?

Os alertas são classificados em três níveis. Amarelo (Perigo Potencial); laranja (Perigo) e vermelho (Grande Perigo).

O que significada cada aviso do meteorológicos do Inmet?

O aviso de cor vermelha indica 60 a 100 mm/dia de chuva e ventos acima de 100 km/h. Há, também, risco de danos em construções, corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos, enxurradas e grandes estragos em geral.

O aviso laranja indica de 30 e 60 mm de chuva e ventos entre 61 e 99 km/h. Pode haver corte de energia e queima de eletrônicos, queda de galhos de árvores e incidência de raios.

E por fim, o risco amarelo, pode registrar menos de 30 mm e ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há possibilidade de corte de energia elétrica, risco de queda de galhos de árvores e leves alagamentos.

Onde acompanhar os alertas meteorológicos do Inmet?

A população pode verificar diariamente os alertas meteorológicos. Basta acessar o site: https://portal.inmet.gov.br/ ou pelo o aplicativo do Inmet no celular, já disponível nas lojas virtuais.

VEJA MAIS



Previsão do tempo para Belém

Para esta sexta-feira (31), Belém recebe a cor laranja (perigo) com indicação de “muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada” pela manhã e “muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas” à tarde e a à noite. A temperatura terá máxima de 31ºC e mínima de 23ºC e umidade alta máxima de 95% e mínima de 70%.