Chuva forte causa alagamentos e desmoronamentos em Alenquer

A forte chuva que caiu na última quarta-feira (30) causou inúmeros prejuízos e transtornos aos moradores de Alenquer, no oeste do estado. Foram pelo menos cinco horas de chuva, que deixaram um saldo de estragos, com alagamentos e desmoronamento de casas e pontes. Não há registro de pessoas feridas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Roger Costa, choveu mais de 180mm das 13h até as 18h. "Isso é muita chuva para um curto espaço de tempo, tudo isso está prejudicando muito o município”, informou. Equipes do órgão estão atuando nas áreas mais críticas do município, além de fazerem o levantamento das famílias afetadas.

"Muita coisa foi perdida, várias residências foram invadidas pela água, houve desmoronamento de terra, transbordamento de rios, pontes foram arrancadas, bueiros danificados, e também temos registros de vários pontos de atoleiros em ramais, estradas e vicinais. Órgão ainda não tem uma estimativa da quantidade de pessoas atingidas pelas enxurradas no município de Alenquer. Esse levantamento deverá ser concluído daqui a dois dias.

Medidas adotadas

O prefeito da Alenquer, Tom Farias, convocou uma reunião de emergência com secretários municipais e com a coordenação da Defesa Civil para traçar um cronograma de trabalho a fim de amenizar a situação das famílias afetadas. Um gabinete de crise foi criado para atender as demandas mais críticas que o município vem enfrentando.

Segundo a Defesa Civil, no bairro São Francisco, uma casa chegou a desabar parcialmente e os ocupantes precisaram deixar o imóvel imediatamente. "No momento não temos ninguém desabrigado, temos muita gente desalojada. Muitos precisaram deixaram suas casas por conta do risco, mas foram acolhidos por parentes e amigos", finalizou.

A previsão é de mais chuva para o município nos próximos dias, os órgãos de segurança permanecem em alerta. "A única coisa que nos cabe neste momento é monitorar, já que a gente não pode evitar a chuva que vem caindo na região. Choveu mais que o esperado para todo o período de inverno”, endossou o coordenador da Defesa Civil.

Nível do rio Surubiú

A medição do rio Surubiú feita na manhã desta quinta-feira (31) apontou elevação de 7.01m, nas últimas 24 horas o nível do rio subiu 12 cm. Nesta mesma data, em 2021, a marca era de 6,99m. Já em 2020, o nível do rio chegou a 6,04m. A corta de alerta no município é de 6,80m.

Mesmo com a situação de alerta em toda a região, este ano o nível do rio Amazonas está 30 cm abaixo do registrado na maior cheia histórica do Baixo Amazonas, ocorrida em 2009.