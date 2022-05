Tite convoca promessa do Palmeiras para amistosos da Seleção contra Coreia e Japão; veja a lista

Na manhã desta quarta-feira 27 jogadores foram convocados pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira em dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo do Qatar. As partidas serão contra Coreia do Sul e Japão nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente, em Seul e Tóquio. A novidade da listagem é o meio-campista Danilo, de apenas 21 anos, destaque no Palmeiras na temporada.

Na programação divulgada pela CBF, a comissão técnica e os primeiros convocados devem chegar a Seul, na Coreia do Sul, a partir de 24 de maio. Já os jogadores que fazem parte do Liverpool e do Real Madrid, que disputam a final da Liga dos Campeões da Europa no próximo dia 28, só vão ao país asiático no dia 31 de maio.

A estreia no Mundial da FIFA será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Os grupo do Brasil ainda inclui Suíça e Camarões.

Veja a lista completa: