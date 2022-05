Copa do Mundo 2022: veja quais os horários dos jogos do Brasil no Qatar

A Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar, ou Catar, começa no dia 21 de novembro e termina no dia 18 de dezembro. Todos os jogos da seleção de Tite na fase de grupos serão em dias úteis. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, em uma quinta-feira, em confronto pelo Grupo G, contra a seleção da Sérvia. Além dessa partida, o Brasil vai jogar contra a Suíça, na segunda-feira, dia 28 de novembro, e contra a seleção do Camarões, em uma sexta-feira, dia 02 de dezembro.

Confira os horários em que a seleção brasileira vai jogar na fase de grupos:

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 10h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília)

Caso classificado em primeiro lugar do grupo, os confrontos da seleção brasileira no mata-mata serão:

Oitavas de final – segunda-feira, 5 de dezembro – 16h

Quartas de final – sexta-feira, 9 de dezembro – 10h

Semifinal – terça-feira, 13 de dezembro – 16h

Final – domingo, 18 de dezembro – 10h

Caso classificado em segundo lugar do grupo, os confrontos da seleção brasileira no mata-mata serão: