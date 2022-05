Copa do Mundo 2022: Saiba quais seleções estão classificadas para o mundial

Faltando pouco mais de seis meses para o início da Copa do Mundo 2022 no Qatar - ou Catar -, onde será realizada a vigésima segunda edição do torneio, restam apenas três vagas. A competição será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. A Copa do Qatar será o último torneio com a presença de 32 seleções, já que em 2026 (no mundial que ocorrerá em conjunto com os Estados Unidos, Canadá e México) serão 48 equipes.

VEJA MAIS

O sorteio dos grupos ocorreu no dia 1º de abril, após o 72º Congresso da Fifa, realizado no dia 31 de março, em Doha. As seleções que compõem o grupo da seleção brasileira já estão confirmadas.

Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Bélgica

Brasil

Camarões

Canadá

Catar - ou Qatar

Coreia do Sul

Croácia

Dinamarca

Equador

Espanha

Estados Unidos

França

Gana

Holanda

Inglaterra

Irã

Japão

Marrocos

México

Polônia

Portugal

Senegal

Sérvia

Suíça

Tunísia

Uruguai

Restam ainda cinco jogos para decidir quais os últimos países irão compor participar da competição.

VEJA MAIS

Confira abaixo os jogos restantes para definir os classificados para a Copa do Mundo de 2022 no Catar: