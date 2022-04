Equador pode ser expulso da Copa do Mundo do Catar, diz jornalista

A seleção do Equador, classificada à Copa do Mundo de 2022, no Catar, poderá ser expulsa da competição antes mesmo dela começar. De acordo com o jornalista equatoriano Diego Arcos, da Directv Sport, um jogador irregular da La Tri foi usado em, pelo menos, cinco partidas das eliminatórias.

De acordo com o jornalista, o atleta Byron Castillo, que atuou pelo Equador, é na verdade colombiano. O jogador foi utilizado inadvertidamente em jogos do qualificatório para o mundial.

“Ele tem um irmão que tem o mesmo nome (mas escrito Bayron e não Byron) e que já morreu. Essa certidão de nascimento que está circulando nas redes foi a que circulou inicialmente no Equador e que gerou confusão”, disse o periodista.

Isso poderia levar a perda dos pontos das partidas disputadas. O principal interessado seria o Chile, que ganharia 5 pontos e, com isso, a classificação para o Catar.