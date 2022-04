Nova data: Fifa remarca jogo entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Qatar

O clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, tem nova data: será disputado no dia 22 de setembro deste ano, em território brasileiro. O local do confronto ainda será definido.

A partida, originalmente, deveria ter sido disputada em 5 de setembro do ano passado, mas foi interrompida aos 5 minutos de jogo por agentes da Anvisa, que invadiram o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, para deter jogadores argentinos que violaram regras sanitárias brasileiras de combate à covid-19. Após muita deliberação, o confronto foi adiado.

A definição da nova data foi feita pela FIFA, que informou a decisão para a CBF e a AFA nesta sexta-feira. A Confederação Brasileira de Futebol tem até o dia 22 de junho para definir o local e o horário do confronto.

Este será o segundo clássico entre brasileiros e argentinos deste ano. Uma partida amistosa está marcada para ocorrer no dia 11 de junho, na Austrália, como preparação para a Copa, que ocorrerá de novembro a dezembro no Qatar.

Tabela não será afetada

Independente do resultado, as duas seleções estão confirmadas na Copa do Mundo - inclusive, já sabem quais serão os grupos e adversários da primeira fase do Mundial no Qatar.

O Brasil tem 45 pontos, é líder isolado das Eliminatórias e não pode mais ser alcançado pela Argenina, que tem 39 pontos. Até o momento, as duas seleções estão invictnas na competição.

Veja como está a agenda da Seleção em 2022

Em junho (amistosos):

Data indefinida - Coreia do Sul x Brasil - na Coreia do Sul

Data indefinida - Japão x Brasil - no Japão

11 de junho - Brasil x Argentina, em Melbourne (AUS)

Em setembro:

Brasil x México - amistoso

Brasil x Argentina - valendo pelas Eliminatórias

Copa do Mundo no Qatar: