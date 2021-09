'Jogadores argentinos precisam ser deportados', diz Anvisa após jogo cancelado de seleções

O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, disse na tarde deste domingo (5), em entrevista à Rede Globo que não tem "conhecimento da lei desportiva", mas que, no aspecto sanitário, os quatro jogadores envolvidos na situação que resultou no cancelamento do jogo de futebol entre as seleções de Brasil e Argentina "precisam ser deportados do Brasil".

O jogo das seleções de Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Neo Química Arena, antiga Arena Corinthians, foi interrompido na tarde deste domingo (5) com apenas 7 minutos de partida, após a entrada de agentes da Anvisa no gramado. Horas antes de partida da seleção brasileira, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) confirmou que atletas argentinos descumpriram regras de quarentena contra a covid-19. Em nota divulgada neste domingo (5), o órgão disse ainda que acionou a Polícia Federal e que os argentinos deveriam ser imediatamente isolados.

"Não posso opinar sobre isso [o cancelamento do jogo]. O que sei é do aspecto sanitário. Serão autuados e multados por uma sequência de infrações sanitárias", disse Barra Torres. "A primeira infração foi não cumprir o isolamento. A anterior, em responder de maneira fidedigna o questionamento do viajante, e agora jogando. Com mais de 500 mil mortos, no meio da pandemia, as ordens estão sendo descumpridas a mando não sei de quem", afirma o diretor-presidente da Anvisa.

Horas antes, a Anvisa já havia afirmado que atletas argentinos descumpriram regras de quarentena contra a covid-19. Em nota divulgada, a agência disse que havia acionado a Polícia Federal e que os argentinos deveriam ser imediatamente isolados.

Bate-boca com agentes da Anvisa



Houve discussão em campo envolvenso atletas argentinos e agentes do órgão sanitário. Após isso, a equipe argentina e o treinador Lionel Scaloni foram para os vestiários. Os jogadores brasileiros seguiram no gramado.

A Anvisa diz que os atletas argentinos deram informações falsas e ocultaram que estiveram no Reino Unido nas últimas duas semanas. Viajantes que passaram recentemente pelo país europeu e outros locais da África do Sul, Irlanda do Norte e Índia não podem entrar no Brasil, conforme regra adotada pelo governo Jair Bolsonaro, para evitar a disseminação de variantes da covid-19.

"Diante da confirmação de que as informações prestadas pelos viajantes eram falsas, a Anvisa esclarece que já comunicou o fato à Polícia Federal, a fim de que as providências no âmbito da autoridade policial sejam adotadas imediatamente", disse a Anvisa.

Os atletas Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero atuam em clubes da Premier League e estiveram no Reino Unido nos últimos dias. Eles só poderiam ter entrado no Brasil para o jogo das Eliminatórias após 14 dias fora dos locais sob restrição. De acordo com a Anvisa, há "notório descumprimento" das regras sanitárias.

"São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido" disse barra Torres na entrevista à Globo. "Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos".