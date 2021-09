Anvisa aciona PF e pede isolamento de jogadores da Argentina que descumpriram quarentena

Após o incidente que resultou no cancelamento do jogo de futebol entre as seleções de Brasil e Argentina neste domingo (5), pelas eliminatórias da Copa do Mundo, citando "notório descumprimento" das regras sanitárias e "risco sanitário grave" na pandemia de covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou que comunicou fato e pediu à Polícia Federal que "providências no âmbito da autoridade policial sejam adotadas imediatamente", para que "determinem a imediata quarentena dos jogadores".

Os atletas Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero atuam em clubes da Premier League e estiveram no Reino Unido nos últimos dias. Eles só poderiam ter entrado no Brasil após 14 dias fora dos locais sob restrição.

Segundo diz a Anvisa, os atletas deram informações falsas e ocultaram que estiveram no Reino Unido, nas últimas duas semanas. Viajantes que passaram recentemente por este país europeu e outros locais da África do Sul, Irlanda do Norte e Índia não podem entrar no Brasil, segundo determima regra adotada pelo governo Jair Bolsonaro para evitar a disseminação de variantes da covid-19. O governo brasileiro também cobra de todos os viajantes internacionais a apresentação de exame negativo para a covid-19.

"Diante da confirmação de que as informações prestadas pelos viajantes eram falsas, a Anvisa já comunicou o fato à Polícia Federal, a fim de que as providências sejam adotadas imediatamente", disse a Anvisa. "A Anvisa considera a situação de risco sanitário grave, e por isso orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro, nos termos do art. 11, da Lei Federal nº 6437/77", disse o órgão em nota.

A Anvisa também informou o Ministério da Saúde sobre o descumprimento das regras sanitárias. "Ante a notícia, a Anvisa notificou de imediato o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS/MS), que coordena a rede CIEVS, responsável pela investigação epidemiológica junto ao estado de São Paulo e ao município de Guarulhos, para que o caso fosse investigado e rastreado", disse a agência.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) ainda não se manifestou após o ocorrido. A seleção brasileira recebeu a Argentina neste domingo (5), às 16h, na Neo Química Arena, antiga Arena Corinthians, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a ocorrer no Qatar. Esse seria o primeiro encontro entre as rivais desde a final da última Copa América, vencida pelos argentinos. Com gol de Ángel Di María, no Maracanã, a equipe alviceleste venceu por 1 a 0, após jejum de 28 anos sem títulos.