'Por que não autuaram antes?', questionou Messi em conversa com Tite e jogadores

Esforço para economizar

Com a conta de luz mais cara, os consumidores brasileiros têm buscado soluções para diminuir o uso de energia elétrica.

Segunda mão

A abertura de estabelecimentos que comercializam produtos de segunda mão cresceu 48,58%, aponta o Sebrae.

"Por que não autuaram antes?”

A pergunta em forma de protesto foi feita ontem, pelo craque argentino Lionel Messi, em conversa com Tite, Lionel Scaloni, Neymar e outros jogadores. Todos já estavam em campo quando a partida entre Brasil e Argentina foi interrompida pela Anvisa, que acusou infração sanitária cometida pelos hermanos.

TAXA MINERAL

JULGAMENTO

O procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, fará na próxima quarta-feira, 8, na tribuna do Supremo Tribunal Federal, a sustentação oral em defesa da constitucionalidade da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários. A sessão vai ser realizada no formato virtual. O relator é o ministro Kássio Nunes Marques. O julgamento será um marco para a história dos Estados mineradores do País.

REPERCUSSÃO

No Pará, a taxa mineral foi criada em 2011. Como o nome sugere, ela incide sobre a atividade mineral. A média de arrecadação anual é de R$ 500 milhões. Em 2012, a Confederação Nacional da Indústria ingressou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a taxa. O argumento é de que não caberia aos governos subnacionais a competência para a criação de tributos. Além do Pará, outros Estados, como Minas Gerais e Amapá, criaram suas taxas minerárias. O julgamento de depois de amanhã terá repercussão geral, ou seja, será aplicado imediatamente a todas as unidades da Federação.

VACINA

EXIGÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Belém anunciou, na última sexta-feira, que a partir de agora, para ingresso em todos os eventos fechados promovidos pelo município será exigida a apresentação da carteira de vacinação contra o novo coronavírus. Só terá acesso aos locais quem comprovar que tomou pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. A medida do município está alinhada à determinação do Estado, que também prevê a exigência da carteira de vacinação para ingresso em shows, espetáculos e estádios de futebol.

PESQUISA

EXAME

O Instituo Evandro Chagas foi a instituição escolhida no Brasil para realizar pesquisa financiada pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) com objetivo de avaliar a eficácia do teste SD BIOLINEHIV/SyphilisDuo (Abbott) na população paraense. Esse exame rápido consegue identificar em poucos minutos resultado para HIV e sífilis. Com isso, caem os custos do diagnóstico.

PERFIL

O projeto Duo Teste, executado pelo Evandro Chagas, tem o apoio do Ministério da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Além de avaliar a eficácia do teste, o projeto vai investigar também o perfil epidemiológico de gestantes, homens que fazem sexo com homens (HSH) e trabalhadoras do sexo (TS) atendidos pelas unidades de saúde de Belém, bem como descrever a confiabilidade da plataforma de testes entre os pacientes e profissionais de saúde.

MOURÃO

AMAZÔNIA

Em artigo publicado na seção de Opinião do jornal O Liberal, o vice-presidente da República Hamilton Mourão afirmou que a Amazônia brasileira “não é o jardim zoológico do mundo”. Mourão ressaltou que a região é habitada e que busca encontrar o desenvolvimento sustentável. O vice-presidente também defendeu a política ambiental do atual governo, rotulado, segundo ele “inveridicamente”, de “vilão ambiental”. O texto do vice-presidente, escrito exclusivamente para os leitores do Grupo Liberal, segue disponível no portal O Liberal.com.

DORIA

VIAGEM

Embora tenha passado por uma cirurgia na última quinta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), manteve a agenda prevista para Belém no próximo dia 11. Doria foi internado na quinta-feira, 2, no hospital Albert Einstein, para se submeter à correção de uma hérnia inguinal. Ele não chegou a se afastar do cargo, já teve alta e confirmou a agenda.

PARALIMPÍADAS

PARAENSES

Depois de Parazinho, que fez três gols contra a China e ajudou a garantir a medalha de ouro no goalball para a seleção brasileira, outra paraense fez bonito nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Bruna Lima ajudou sua equipe na conquista do bronze para a seleção de vôlei sentado.

Em Poucas Linhas

► O presidente do Conselho Regional de Odontologia, Marcelo Folha, assinou a adesão do Pará ao Plano de Incentivo à Fiscalização Unificada, criado pelo Conselho Federal de Odontologia. O Plano foi criado para reforçar as ações de fiscalização em todo o Brasil. Com a adesão, o Estado do Pará vai formar duas novas equipes que vão atuar em Belém e no interior do Estado.

► A Diretoria da Festa de Nazaré planeja transformar o projeto Sexta Cultural Mariana em ação permanente para arrecadação de fundos para o Círio. A Sexta Cultural é realizada nas primeiras sextas-feiras de cada mês, na Praça Santuário. A programação inclui atrações musicais, na Concha Acústica, food trucks e brinquedos para as crianças, como pula-pula inflável.

► A taxa de ocupação de leitos clínicos na rede pública de saúde de Belém chegou a 2,9%. São apenas dois leitos ocupados de um total de 70. Já a ocupação de leitos de UTI é de 6,3%. Dois dos 32 leitos de UTI estão ocupados. Os números bastante animadores indicam queda significativa dos casos de covid-19 que exigem internação.

► O Pará já recebeu, até o momento, 8 milhões de doses de vacina contra a covid-19.

► No Hospital de Campanha que funciona no Hangar, 46 pacientes estavam internados na manhã de ontem, sendo 18 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Também é um número bem abaixo do que vinha sendo registrado nas semanas anteriores. Desde que começou a funcionar, o hospital de campanha recebeu 7.264 pacientes. Desse total, 338 foram transferidos, 4.888 receberam alta e 2.038 não resistiram às complicações da covid-19.

