Após paralisação da Anvisa, FIFA anuncia que terá um novo jogo entre Brasil e Argentina

O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou que o jogo entre Brasil e Argentina, que foi paralisado pela Anvisa em setembro por conta da quebra dos protocolos da covid-19, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, será disputado novamente. Ainda não há data e nem local definidos para a partida, contudo, a expectativa é que o clássico aconteça até março, visto que o sorteio das chaves para a Copa do Mundo do Qatar ocorre em abril.

No documento, a Fifa explica que o dia e o local serão definidos pela entidade e que o “abandono da partida decorreu de várias deficiências das partes envolvidas em relação às suas respectivas responsabilidades e/ou obrigações". Assim, tanto a Confederação Brasileira de Futebol quanto a Federação Argentina terão de pagar multas pelo ocorrido.

A CBF foi multada e terá que pagar 500 mil francos suíços por infrações relacionadas à ordem e segurança. Já o órgão argentino terá de pagar multa de 200 mil francos suíços pelo descumprimento de suas obrigações em relação à ordem e segurança, preparação e participação na partida.

Além disso, ambas foram multadas em 500 mil francos suíços por terem abandonado a partida do dia 5 de setembro de 2021.

Relembre o caso

No dia 5 de setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu a partida entre Brasil e Argentina após cinco minutos de jogo na Arena Corinthians. O motivo: quatro jogadores argentinos entraram em campo mesmo sem cumprirem os protocolos de segurança contra a covid-19.

A Fifa também divulgou que decidiu suspender, por duas partidas cada, os jogadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero pelo descumprimento do Protocolo de Jogo Internacional de Retorno ao Futebol.

Brasil e Argentina já estão classificados para a Copa do Mundo. A Conmebol concordou com a decisão da Fifa, mas a CBF e a AFA (Associação de Futebol Argentino), não. As entidades queriam os pontos da partida que foi interrompida.