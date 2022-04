Como funciona a Copa do Mundo? Veja tabela e regulamento do torneio

A Copa do Mundo 2022 está cada vez mais próxima. A competição, que possui algumas regras para tornar a disputa mais imparcial, já contou com diversas mudanças durante os anos. Esta edição do torneio, que irá ocorrer no Qatar em novembro, é apontada como a última no formato com 32 seleções e país sede único. Confira como funciona a Copa do Mundo e o regulamento do torneio.

Como ocorrem as eliminatórias para a Copa do Mundo?

As eliminatórias para a Copa do Mundo são disputadas por 211 seleções de todos os continentes. As vagas são divididas pelas seis confederações de futebol que representam todos continentes:

A América possui duas confederações: uma representando os países da América do Sul e outra representando os da América do Norte, Central e Caribe. Confira como foram divididas as vagas:

Europa (UEFA): 13

África (CAF): 5

América do Sul (CONMEBOL): 4.5

Ásia e Austrália (AFC): 4.5

América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF): 3.5

Oceanía (OFC): 0,5

Cada confederação continental definiu seu próprio critério para as disputas das vagas. Algumas das vagas restantes são definidas por meio de repescagem intercontinental.

Os jogos da Copa do Mundo

A Copa do Mundo possui algumas fases. Na primeira fase, os 32 países classificados são divididos em oito grupos com quatro seleções. Após isso, as duas primeiras de cada grupo se classificam para a fase final, que é dividida em:

oitavas de final

quartas de final

semifinais

grande final.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo

Após a Fifa realizar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, as oitos seleções melhores colocadas no ranking da entidade são escolhidas como cabeça de chave - líder de cada grupo.

As demais seleções são sorteadas pelos grupos de forma a garantir a pluralidade de regiões. As regras não permitem que seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo (com exceção da Europa que poderia ter apenas dois países em cada agrupamento).

Como funciona a primeira fase da Copa do Mundo?

No início da Copa do Mundo, as 32 seleções dos oito grupos disputam seus jogos em diferentes regiões do país sede. Em cada grupo, as seleções jogam entre si em turno único e as duas melhores passam para a fase final. Nesta fase, cada seleção joga três vezes.

A fase final da Copa

A etapa final da Copa do Mundo, chamada de eliminatória, é realizada em jogos únicos. Neste momento de “oitavas de final”, os primeiros colocados de cada grupo enfrentam os segundos dos grupos posteriores. Sendo assim, o primeiro colocado do grupo A enfrenta o 2º do grupo B; assim como o 1º do grupo B joga com o 2º do grupo A, e assim por diante.

As oito seleções vencedoras se enfrentam nas “quartas de final”. Os ganhadores desta fase disputam as semifinais, definindo as duas seleções que irão jogar a final, pelo título mundial. Os perdedores das semifinais também disputam mais um jogo pelo terceiro lugar.