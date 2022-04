Jogos do Brasil, na Copa do Mundo 2022, podem cair em até três feriados seguidos; entenda

Os grupos da Copa do Mundo de 2022 no Qatar foram definidos nesta sexta-feira (1º). E a primeira dúvida que veio à cabeça dos torcedores é sobre quando serão os jogos do Brasil. Para a alegria dos brasileiros, as datas caíram em até três “feriadões” seguidos. Veja quando serão os jogos do Brasil na Copa 2022 e como vão funcionar os feriados:

VEJA MAIS

Quando começa o Mundial do Qatar?

A Copa do Mundo de 2022 está marcada para começar no dia 21 de novembro. Todas as partidas da seleção brasileira, que está no Grupo G, vão ocorrer em dias úteis, o que significa meio expediente ou até um dia sem trabalho.

Quando o Brasil vai estrear na Copa do Mundo de 2022?

O primeiro jogo do Brasil no Catar 2022 será contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

Quais dias o Brasil vai jogar na Copa do Mundo de 2022?

Nos próximos duelos, a seleção brasileira jogará contra a Suíça, em uma segunda-feira, no dia 28 de novembro, favorecendo o primeiro feriado. No fim de semana seguinte, podem ter mais jogos do Brasil se o desempenho da equipe for positivo.

O último confronto da fase de grupos está marcado para a sexta-feira, dia 2 de dezembro. E, se avançar, a seleção vai disputar as oitavas na próxima segunda-feira, dia 9 de dezembro, o que irá proporcionar, no fim das contas, quatro dias seguidos de feriado.

Nas quartas de final, marcada para o dia 13 de dezembro, e se a seleção conseguir chegar até lá, os brasileiros vão garantir o terceiro “feriadão”. Apenas a semifinal não dá para emendar com um fim de semana.

Confira a tabela de jogos do Brasil no Catar 2022:

Brasil x Sérvia (24/11)

Brasil x Suiça (28/11)

Camarões x Brasil (02/12)

Se avançar em 1º:

Oitavas de final (05/12)

Quartas de final (09/12)

Semifinal (13/12)

Final (18/12)

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)