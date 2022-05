Após recurso, FIFA mantém realização do jogo atrasado entre Brasil e Argentina

A FIFA confirmou o jogo atrasado entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A Confederação Brasileira (CBF) e a Associação de Futebol Argentino (AFA) haviam recorrido da decisão que punia as duas entidades e remarcava o confronto, mas o pedido não foi acatado.

Além da confirmação da partida, a FIFA também manteve as multas de 50 mil francos suíços, cerca de R$ 256 mil, às federações pela suspensão do jogo. Contudo, o Comitê de Recursos reduziu para 250 mil francos suíços, cerca de R$ 1,2 milhão, a multa que foi aplicada à CBF por infrações de “ordem e segurança”. Além disso, agora a AFA terá de pagar apenas R$ 513 mil pelo "descumprimento das suas obrigações em relação à sua preparação e participação na partida".

Tanto a CBF quanto a AFA podem recorrer dessa nova decisão no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Os argentinos garantiram que vão fazer isso. Já os brasileiros ainda vão avaliar. Mas caso uma das federações entre com o recurso, é possível que a decisão do CAS não saia antes de setembro, e, com isso, a partida pode não ocorrer antes da Copa do Mundo. Vale lembrar que Brasil e Argentina já estão garantidos na disputa, que ocorre no Qatar.

VEJA MAIS

Este jogo entre Brasil e Argentina deveria ter ocorrido em setembro do ano passado. No entanto, a partida foi interrompida por funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após eles identificarem que quatro jogadores argentinos entraram em campo sem cumprir os protocolos de segurança contra a covid-19.

A nova partida está marcado para o dia 22 de setembro, ainda sem local definido. A expectativa é que a partida ocorra em um país neutro, provavelmente nos Estados Unidos. Antes disso, as duas Seleções disputam um amistoso no dia 11 de junho, na Austrália.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)