Guardiola técnico da Seleção Brasileira: jornal da Espanha crava negociação da CBF

A CBF quer que Pep Guardiola seja o sucessor de Tite na Seleção Brasileira. Esta é a informação publicada no jornal Marca nesta quinta-feira (7). De acordo com o periódico espanhol, a proposta é de um acordo de quatro anos, válido até a Copa do Mundo de 2026, cuja oferta inicial é de 12 milhões de euros anuais, algo na casa dos R$ 60 milhões por temporada.

A missão não será fácil. Guardiola recebe atualmente 20 milhões de euros por temporada no Manchester City, clube inglês com o qual possui contrato até junho de 2023. Mas, ainda de acordo com o Marca, a atual cúpula da CBF comandada pelo presidente Ednaldo Rodrigues não hesitou em tentar o técnico europeu para o próximo ciclo do Mundial, "indo com tudo pelo ex-jogador do Barcelona e transferindo suas intenções para Pere Guardiola, irmão e representante de Pep", escreve o jornal.

A saída de Tite após a Copa do Mundo no Qatar - que ocorrerá de novembro a dezembro deste ano - foi anunciada pelo próprio atual treinador da Seleção durante entrevista ao programa Redação SporTV, no dia 25 de fevereiro. Tite está à frente da equipe desde junho de 2016, quando deixou o Corinthians para substituir Dunga.

Estrangeiro na seleção

Caso o acordo seja concretizado, a contratação quebraria um paradigma: a seleção brasileira, desde a profissionalização do esporte, seria comanda pela primeira vez por um estrangeiro. O time canarinho só não teve a frente um brasileiro em 1925, com o uruguaio Ramón Platero, que esteve 19 dias no cargo; e com o português Joreca, em 1944, que durou apenas 3 dias.