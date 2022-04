'Expectativa, mas novidade não é', diz Tite sobre o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo

Carestia acelerada

Com pandemia, a “inflação ao motorista”, que inclui itens como combustíveis e peças, tem avanço de 17,03% em 12 meses.



Serviços gratuitos

Em alusão ao mês de conscientização do autismo, a Defensoria Pública do Pará promove amanhã ação na Praça da República.

"Expectativa, mas novidade não é”

TITE, técnico da seleção brasileira, logo após o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo do Catar, que colocou Sérvia, Suíça e Camarões no caminho do Brasil na primeira fase do Mundial.

PARTIDOS

MUDANÇAS



Com o fechamento da janela partidária começa a se desenhar o cenário político eleitoral para as eleições deste ano. O maior fator de mudança na configuração das legendas no Estado foi a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. A chegada de Bolsonaro mudou completamente a face da legenda que recebeu os deputados federais Eder Mauro e Joaquim Passarinho, ambos ex-PSD, além do senador Zequinha Marinho, que deixou o PSC. Houve mudanças significativas no PP, que passou a ser presidido pelo deputado Cristiano Vale, e recebeu boa parte dos dissidentes do PL. A movimentação terá impactos nas alianças em torno da eleição ao governo do Estado e à formação dos palanques paraenses para a disputa.

CONCESSÃO

FLORESTAL



O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) lançou edital para a concessão florestal de uma nova área no Pará. Dessa vez, as áreas licitadas se encontram na Floresta Nacional do Amana, localizada entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, na região oeste do Estado. De acordo com o edital, serão três Unidades de Manejo Florestal diferentes, totalizando 229 mil hectares.



SUSTENTÁVEL



As propostas podem ser enviadas ao SFB até o dia 30 de maio deste ano, e vencerá aquela que apresentar as melhores condições técnicas e orçamentárias. As concessões florestais são um importante instrumento da gestão das florestas públicas brasileiras, onde os governos estadual e federal permitem a produção sustentável nessas áreas, feito exclusivamente pelo manejo florestal de produtos madeireiros e não madeireiros, onde as florestas são mantidas em pé e geram renda e emprego para as populações locais.

O LIBERAL

SUSTENTÁVEL



O jornal O LIBERAL e a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) lançaram o projeto “Ambientalizar”, com uma série de conteúdos como podcasts, webinars e matérias produzidas para debater o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O projeto busca entender como práticas, parcerias, ações e projetos podem contribuir para a manutenção da floresta em pé, ao mesmo tempo em que geram renda, emprego e melhores condições de vida para a população da região. O primeiro conteúdo já pode ser acessado através da área oliberal.com/Aimex.

NAVEGAÇÃO

TREINAMENTO



A Hidrovias do Brasil, que opera com soluções logísticas na região do Arco Norte, assinou parceria com a Marinha do Brasil para formar e capacitar mão de obra especializada em navegação. O termo de cooperação tem o objetivo de compartilhar informações e fornecer tecnologia, além da experiência operacional e profissional para complementar a formação dos colaboradores da empresa e também dos alunos do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), que terá, ainda, investimentos da empresa na adaptação e modernização dos equipamentos do seu Departamento de Simuladores, para garantir o treinamento especializado.

AUTISMO

AÇÕES



Pela data de hoje, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Belém promove diversas ações que envolvem desde a emissão do título de eleitor para pessoas com essa condição, palestras, aulas de dança e oficinas de culinária. Depois de dois anos do cenário de pandemia, os eventos voltam a ocorrer de forma presencial, e seguem até o próximo sábado, 9. A direção da Apae avisa que o uso de máscara e o distanciamento são obrigatórios.

PARCERIA

PESQUISA



O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), abriu o mês anunciando investimentos de R$ 42 milhões em cooperação com as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Os recursos vão cobrir três programas: Infraestrutura para Jovens Pesquisadores-Primeiros Projetos (PPP); Apoio a Núcleos Emergentes de Pesquisa (Pronem) e Apoio a Núcleos de Excelência (Pronex), desenvolvidos em parceria com as fundações estaduais, incluindo a do estado do Pará. O dinheiro vem do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e será repassado já a partir deste mês de abril pelo CNPq.

Em Poucas Linhas

► O abrigo de ônibus localizado na movimentada Praça da Bíblia, da Cidade Nova, em Ananindeua, está com a cobertura completamente destruída. Com o inverno rigoroso, os passageiros sentem ainda mais a situação.



► A artista paraense Xan Marçall, natural de Belém, é um dos destaques na exposição “Encantadas - Brazilian Transcendental Arts”, que se iniciou no dia 12 de março, em Berlim, na Alemanha. Ela apresenta o filme “Sob a Terra do Encoberto”, obra experimental que mistura documentário e ficção e traz histórias de pessoas transgêneras marcadas pelo território geográfico nortista e nordestino. A previsão de lançamento no Brasil é para o segundo semestre de 2022.



► Nem mesmo o crescimento de 195% nos gastos com viagens aéreas foi o suficiente para evitar que o Pará seguisse a tendência negativa nacional de queda no consumo das classes C e D. O Estado fechou o mês de fevereiro com uma queda de 8,9% em relação a março, resultado melhor apenas que o Rio de Janeiro (-14,3%), e bem acima da média do País (-3%). Os dados são da Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander focada em inclusão econômica. Além do setor de companhias aéreas, o Pará observou um crescimento em diversão e entretenimento (5%), restaurante (5%), prestadores de serviços (4%) e hotéis e motéis (1%).

► Mantido pela Mineração Rio do Norte, o Hospital de Porto Trombetas vai realizar a “1ª Corrida pela Saúde” para estimular a promoção de exercícios na pandemia, como medida de proteção à covid-19. A unidade está com inscrições abertas à comunidade até o dia 6 de abril, no Escritório de Experiência do Paciente, localizado no hospital. Para se inscrever é necessário doar 4 kg de alimentos não perecíveis. A corrida vai ser no dia 9 de abril.