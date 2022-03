Mangueirão e jogo da Seleção: CBF marca reunião com Helder Barbalho para debater reinauguração do estádio

O Mangueirão, maior palco do futebol paraense caminha para a reinauguração no segundo semestre deste ano, porém, não existe data definida. Mas o dia da reabertura do Colosso do Bengui será debatida em uma reunião já programada entre o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues e o governador Pará, Helder Barbalho. A informação foi confirmada por fontes ligadas à Federação Paraense de Futebol (FPF).

A reunião ainda não está definida na agenda do governador, mas está prevista para ocorrer no dia 22 ou 23 deste mês, na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Alguns assuntos que serão debatidos é o andamento das obras do Mangueirão, o prazo final de entrega das obras, além da inauguração do estádio com um possível jogo da Seleção Brasileira, meses antes da ida do elenco comanda do pelo técnico Tite para o Catar, onde irá disputar a Copa do Mundo.

Atualmente cerca de 820 funcionários trabalham em três turnos na obra do estádio. De acordo com o Ruy Cabral, secretário do SEDOP (Secrataria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), em entrevista ao jornalista Abner Luiz, o Mangueirão está com 50% das obras concluídas. Neste mês de março, o local passará a ter 1.200 pessoas trabalhando para a conclusão da obras. O secretário confirmou a entrega do Colosso do Bengui para o mês de setembro.