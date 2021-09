VÍDEO: No dia do aniversário de Ronaldo, relembre a atuação Fenômeno no Mangueirão em 2005

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, o ex-atacante Ronaldo, o Fenômeno, completa 45 anos nesta quarta-feira (22). Bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994 e 2002, Ronaldo comemora pela segunda vez em um espaço de quatro dias. Isso o pai o registrou apenas quatro dias depois do nascimento, que foi no dia 18 de setembro de 1976.

Em 2005, Ronaldo enfim esteve na capital paraense para uma partida de futebol. O jogador fazia parte do famoso quadrado mágico brasileiro e veio jogar contra a Venezuela no dia 12 de outubro de 2005.

Uma vitória por 3 a 0 no Mangueirão fechou a participação do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2006, na Alemanha. Como não poderia deixar de ser, Ronaldo marcou um dos gols (Adriano e Roberto Carlos fizeram os outros) e terminou como artilheiro do torneio.

Carreira

Dono de uma histórica carreira, Ronaldo Luís Nazário de Lima, o "primeiro Ronaldinho", se tornou uma lenda também pela superação. É unânime que as lesões graves em ambos os joelhos impediram que o astro fosse ainda maior.

Revelado pelo Cruzeiro, após passagem na base do São Cristovão (RJ), Ronaldo logo despertou a atenção de todos com números assustadores. Entre a estreia no profissional no segundo semestre de 1993 e o primeiro de 1994, Ronaldo marcou 56 gols em 58 jogos.

Depois, o Fenômeno foi para o futebol europeu, onde brilhou em todos os lugares que passou: PSV-HOL, Barcelona-ESP, Inter de Milão-ITA, Real Madrid-ESP, Milan-ITA e, por fim, no Corinthians, onde conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil de 2009. Até que anunciou a aposentadoria dos campos em 2010, mas para sempre será lembrado na memória dos amantes de futebol.