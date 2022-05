Mangueirão: reabertura com Brasil x Argentina é incerta; CBF tem prazo para divulgar local do jogo

O Mangueirão, maior palco do futebol paraense, segue em reforma. A reabertura do estádio ainda é um mistério e com data prevista para a entrega no mês de setembro, período em que a Seleção Brasileira fará os dois últimos jogos antes da Copa do Mundo do Qatar, contra o México, amistoso, e também contra a Argentina, jogo cancelado das Eliminatórias da Copa, que teria que ocorrer na Arena do Corinthians, mas foi interrompido por agentes da Anvisa, para deter atletas argentinos que violaram as regras sanitárias do Brasil. A partida ainda é tratada com cautela pelos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, que possuem um prazo para a informar onde será a partida.

Veja imagens da obra no Mangueirão:

O que urgentemente precisava de correção era a parte estrutural que estava em estágio avançado de corrosão com risco de colapsar toda a estrutura (Divulgação) O projeto que está em execução, prevê uma completa reestruturação (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará) O desejo é que a Seleção Brasileira faça o jogo de reabertura do Estádio (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará)

As datas das partidas ainda não foram divulgadas, mas, segundo o site “Placar”, os jogos podem ser realizados entre os dias 19 e 27 de setembro. Belém está entre as cidades que luta para receber a Seleção Brasileira, porém, também existe a possibilidade das partidas serem disputadas fora do país. A data limite para a CBF comunicar onde será o jogo contra a Argentina é o dia 22 de junho, enquanto isso o Mangueirão segue em reforma. A última atualização feita sobre as obras do Colosso do Bengui, feita em 28 de abril, é que ela estava com 68% concluída.

O coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, disse em coletiva que o assunto está sendo analisado junto com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e que em breve terá uma resposta e como será a convocação, se todos os atletas estarão disponíveis pelos clubes.

“Em relação ao jogo de setembro [contra a Argentina] é um assunto que ainda estamos discutindo internamente, juntamente com a presidência [da CBF] será decidido. Nós tivemos a resolução da FIFA, a CBF está pedindo essa resolução pra saber futuramente o que será decidido” - Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira.

Existe a possibilidade da partida ser jogada em outro país, porém, é um desejo do presidente Ednaldo Rodrigues, de realizar mais jogos da Seleção Brasileira no Brasil, para que tenha uma aproximação maior do torcedor com a equipe.

As obras no Mangueirão segue com o valor orçado em R$146 milhões e passará a receber mais de 50 mil torcedores. No mês de março, o estádio passou a receber frente de trabalho em todos os turnos.