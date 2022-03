Coordenador de Seleções da CBF, Juninho Paulista elogia Mangueirão e diz: 'estádio entrou na rota'

A reunião do governador Helder Barbalho com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para tratar sobre a reabertura do Estádio Mangueirão, rendeu elogios do coordenador de seleções da CBF, o ex-jogador Juninho Paulista. O falou da força da torcida paraense e da importância em ter mais uma opção de jogos para as seleções e que o Pará entra de vez na rota da Seleção Canarinho.

VEJA MAIS

Com um projeto de ampliação do Colosso do Bengui, a praça esportiva passa de 35 mil para a capacidade de mais de 50 mil torcedores, além e conforto como restaurantes, mais banheiros, mais rampas de acesso, ampliação de portões além de um novo estacionamento. Para Juninho Paulista, o Pará é um local importante para a Seleção Brasileira e citou a força do torcedor, em entrevista à Agência Pará.

“É excelente essa melhoria. Fico feliz em saber que vamos ter mais uma opção de lugar para receber jogos na região Norte do país. Local importantíssimo para que a seleção esteja. Sempre somos recebidos com muito calor humano e é isso que faz a diferença para os jogadores, eles sentem esse carinho. A torcida entra como um décimo segundo jogador em campo é isso é muito importante. É um Estádio que entrou na rota”, falou.

Antes da Copa do Mundo

A intenção é que toda a obra do Mangueirão seja entregue no mês de setembro, justamente o período do último amistoso da Seleção Brasileira antes da viagem para o Catar, onde irá disputará a Copa do Mundo em busca do hexa. Atualmente mais de 1.200 homens trabalham na reforma do estádio que possui mais de 50 das obras concluídas.

A última vez da Seleção em Belém

O último jogo da Seleção Brasileira em Belém ocorreu no dia 28 de setembro de 2011, contra a Argentina, no Superclásico das Américas, uma reedição da antiga Copa Roca. O Brasil venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Neymar.

Confira as fotos de Brasil x Argentina em Belém

Brasil x Argentina Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF Rafael Ribeiro / CBF

O último jogo no Mangueirão

O Colosso do Bengui está fechado para obras desde fevereiro de 2021. A última partida no estádio foi no dia 24 de fevereiro, Remo 2 x 1 Brasiliense-DF, pela final da Copa Verde ainda do ano 2020, já que a competição entrou no ano seguinte, por conta do atraso do calendário diante da pandemia da covid-19.