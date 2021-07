EXCLUSIVO: Mangueirão deve triplicar número de rampas de acesso

Uma das principais necessidades de modernização do Mangueirão diz respeito às rampas de acesso e saída. A recomendação de segurança da FIFA é de que, mesmo que a partida esteja em capacidade máxima de público, uma pessoa leve até 8 minutos para conseguir deixar a praça esportiva. O Liberal teve acesso a planta do novo projeto do principal estádio paraense, que busca resolver esta questão.

De acordo com as imagens que a reportagem teve acesso, o Mangueirão terá o triplo de rampas para a circulação de pessoas. Serão duas largas principais e mais quatro saídas menores, cobertas, que devem dar celeridade à evacuação de torcedores e, assim, ficar dentro das recomendações atuais de segurança para estádios e arena esportivas.

Público mais próximo

Outra mudança do Mangueirão será a distância entre o setor de cadeiras e o campo. O público poderá ficar mais próximo do gramado, ultrapassando o que antes era a área do fosso do estádio.

Público das cadeiras ficará mais próximo do gramado de jogo (Reprodução)

Custos e entrega

A estimativa do governo estadual é que os custos das obras no Mangueirão sejam de R$146,983 milhões. Segundo Helder, o valor é para que o estádio tenha instalações mais modernas. O prazo estimado para a entrega é julho de 2022.

Capacidade

Na reforma, o Mangueirão terá a capacidade de público ampliada para mais de 50 mil pessoas e seguirá o padrão da CBF para receber partidas até da Seleção Brasileira. Aliás, o desejo de Helder é que a Seleção faça o jogo de reabertura.

Veja mais imagens da execução das obras no Mangueirão: