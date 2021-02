Com prazo de entrega de 18 meses, ordem de serviço de reforma do Mangueirão é assinada

Foi assinada nesta sexta (26), pelo governador Helder Barbalho, ordem de serviço de reforma e modernização do estádio Mangueirão, que ficará responsável pelo Consórcio Obras Mangueirão e que terá um orçamento previsto de R$146.983.028,93, com o prazo de entrega de 18 meses.

O estádio passará por uma ampla reforma e passará a receber mais de 50 mil torcedores, já que atualmente comporta 35 mil. A última reforma feita no estádio ocorreu em 2002. Áreas de circulação serão criadas, além de ampliação de rotas de saídas. As cadeiras serão prolongadas até próximo ao gramado.

A reforma atenderá todas as normas atuais de acessibilidade, com espaços totalmente adaptados para pessoas com deficiência ou que tenha mobilidade reduzida.

Outras mudanças serão feitas no gramado, que será substituído e ganhará novo sistema de drenagem e irrigação. Na área interna os banheiros serão completamente modificados, além da construção de banheiros femininos, novos vestiários e um exclusivo para arbitragem feminina.

Já na parte dos veículos de comunicação, uma “zona mista” e atenderá todas as normas atuais da CBF.