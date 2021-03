Mangueirão completa 43 anos com o foco na reforma e na reabertura, em julho 2022

Aniversariante desta quinta-feira (4), o Mangueirão completa 43 anos, mas o que chama a atenção para a praça esportiva hoje é o seu futuro. No último dia 26 de fevereiro, o governador do Pará, Helder Barbalho assinou a ordem serviço para a modernização do estádio, que deve passar quase um ano e meio fechado. É hora de repassar detalhes deste processo.



Custos e entrega

A estimativa do governo estadual é que os custos das obras no Mangueirão sejam de R$146,983 milhões. Segundo Helder, o valor é para que o estádio tenha instalações mais modernas. O prazo estimado para a entrega é julho de 2022.

Capacidade

Na reforma, o Mangueirão terá a capacidade de público ampliada para mais de 50 mil pessoas e seguirá o padrão da CBF para receber partidas até da Seleção Brasileira. Aliás, o desejo de Helder é que a Seleção faça o jogo de reabertura.

E a torcida?

Há quase um ano, quando houve a explosão de casos da Covid-19 no Pará, o pensamento era que o estadual 2021 já tivesse torcida. O tempo passou, o Parazão deste ano está em andamento e isso ainda não foi possível. No último dia 3 de março, o Estado chegou a 8,757 mil mortes por causa da doença. Será que em julho de 2022 já teremos a festa nas arquibancadas?

Gramado

Entre os diversos problemas que devem ser resolvidos, o gramado é um dos pontos do Mangueirão que mais necessitam de reabilitação. Pouco antes do Mangueirão ser fechado, o campo pouco suportava as chuvas do inverno amazônico e as condições prejudicaram algumas partidas da Copa Verde 2020.