'Mangueirão será entregue em julho de 2022', estima governador do Pará, Helder Barbalho

Durante o evento de lançamento do Campeonato Paraense edição de 2021, o governador do Pará, Helder Barbalho, esclareceu sobre o andamento do projeto de reforma do estádio Mangueirão - a ideia era iniciar em 2020, no entanto, a pandemia atrapalhou o planejamento, com a estrutura do estádio sendo utilizada para abrigar moradores de rua.

Ainda este mês...

Segundo Helder, a fase final de contratação da empresa responsável tende a ser finalizada ainda no mês de fevereiro - sendo que a ordem de assinatura de contratos também tende a ser um processo concluído este mês. Portanto, o estádio não vai recepcionar nenhum jogo do Campeonato Paraense. A estimativa é que as obras atinjam a ordem de R$146 milhões.

Helder defendeu a tese de que o estádio terá "instalações mais modernas", além de argumentar um período para conclusão das obras. "Em julho de 2022, teremos um Mangueirão de volta", disse.

Santarém

De acordo com o governador, o Estádio Colosso do Tapajós, em Santarém, também terá as obras retomadas em um prazo de aproximadamente seis meses. As obras do principal Estádio da Região Oeste do Estado estão paralisadas há quase quatro anos. “Estamos concluindo o projeto para garantir que os anéis superiores possam ser conclusos e a previsão é que, até o meio deste ano, possamos iniciar as obras para conclusão deste estádio em Santarém”, completou Barbalho.