Confira imagens do Estádio do Mangueirão, fechado há mais de um ano para reforma; fotos

Como informado pela equipe de O Liberal, o governador do Pará, Helder Barbalho, busca junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acertar uma partida da Seleção Brasileira para a reinauguração do Mangueirão. Enquanto isso, imagens das obras no Estádio, fechado desde fevereiro de 2021, foram divulgadas. Confira:

Mangueirão março 2022 O que urgentemente precisava de correção era a parte estrutural que estava em estágio avançado de corrosão com risco de colapsar toda a estrutura (Divulgação) O que urgentemente precisava de correção era a parte estrutural que estava em estágio avançado de corrosão com risco de colapsar toda a estrutura (Divulgação) O que urgentemente precisava de correção era a parte estrutural que estava em estágio avançado de corrosão com risco de colapsar toda a estrutura (Divulgação) O projeto que está em execução, prevê uma completa reestruturação (Divulgação) O projeto que está em execução, prevê uma completa reestruturação (Divulgação) O projeto que está em execução, prevê uma completa reestruturação (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará) O projeto que está em execução, prevê uma completa reestruturação (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará) O desejo é que a Seleção Brasileira faça o jogo de reabertura do Estádio (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará) O desejo é que a Seleção Brasileira faça o jogo de reabertura do Estádio (Foto: Bruno Cecim / Ag. Pará)

