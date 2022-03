Reabertura do Mangueirão com a Seleção: Helder Barbalho reúne com o presidente da CBF nesta terça

A reabertura do Mangueirão com um jogo da Seleção Brasileira será a pauta da reunião entre o governador do Pará, Helder Barbalho e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. O encontro está marcado para amanhã (15), às 15h, na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi confirmada por fontes ligadas à Federação Paraense de Futebol (FPF).

VEJA MAIS

Além do governador Helder Barbalho, o engenheiro civil Ruy Cabral, secretário do SEDOP (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), também estará na reunião. O governo do Estado quer que o novo Mangueirão seja inaugurado com uma partida da Seleção Brasileira, porém, como o estádio ainda está em obras, o assunto será debatido, pois em novembro o Brasil inicia a disputa da Copa do Mundo no Catar.

A previsão é que o Colosso do Bengui seja entregue em setembro. A informação foi confirmada por Ruy Cabral, em entrevista ao jornalista Abner Luiz do Grupo Liberal. Rui Cabral afirmou que atualmente o Mangueirão está 50% das obras concluídas.

Assista como estão as obras do Manguieirão

Neste mês de março, o local Mangueirão a ter 1.200 pessoas trabalhando para a conclusão da obras. O estádio manterá a pista de atletismo, terá restaurantes, camarotes e será uma arena multiuso. Antes da obra o Mangueirão tinha a capacidade para receber de forma segura 35 mil torcedores e a promessa é de que ele seja entregue com mais de 50 mil pessoas.

O Mangueirão está fechado para obras desde fevereiro de 2021. A última partida no estádio foi no dia 24 de fevereiro, Remo 2 x 1 Brasiliense-DF, pela final da Copa Verde ainda do ano 2020, já que a competição entrou no ano seguinte, por conta do atraso do calendário diante da pandemia da covid-19.