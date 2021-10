Secretaria de obras do Estado faz análise estrutural do Mangueirão

Nos últimos meses, o estádio Mangueirão passou por uma série de testes técnicos para identificar problemas estruturais na obra. Nesta segunda-feira (25), a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) realizou uma reunião com os engenheiros responsáveis pela construção para atualizar o andamento da ação. De acordo com o órgão, neste encontro, foi apresentado o resultado da análise da estrutura do estádio.

“Foi feito um diagnóstico, a partir de uma série de ensaios diversos, para que a gente pudesse fazer um levantamento do estado de saúde do Mangueirão. E a partir daí, estabelecer procedimentos para que possa ser restabelecida a condição funcional da estrutura. É importante lembrar que uma obra dessa idade, se não tiver a manutenção feita agora, tende a se deteriorar mais ao longo do tempo”, esclareceu o engenheiro civil, responsável pela construção, Marcello Martins.

O Mangueirão está passando pela reforma desde fevereiro deste ano. A obra visa modernizar e estruturar todos os setores do estádio e terá a capacidade ampliada para 50 mil pessoas. A previsão de entrega é para o final de 2022.