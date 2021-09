Cerca de 14% das obras do Mangueirão estão concluídas, afirma engenheiro

A empresa que realiza as reformas no estádio Mangueirão, em Belém, informou que cerca de 14% das obras estão concluídas. A informação foi confirmada por um dos engenheiros responsáveis pelo projeto.

No momento, a equipe que trabalha no estádio realiza a execução das novas rampas. Além disso, todos os pilares, vigas e marquises da estrutura estão sendo analisados. O grupo também realiza um levantamento topográfico da área de externa do Mangueirão, para iniciar os serviços do novo sistema viário e de estacionamento.

Cerca de 14% das obras no Mangueirão estão concluídas (Reprodução)

De acordo com o engenheiro, já foram realizados no estádio alguns serviços de adaptação ao novo formato. Um deles a concretagem dos degraus e o prolongamento das cadeiras até o gramado.

A reforma do Mangueirão tem previsão para ser entregue em agosto de 2022. O projeto prevê a ampliação da capacidade de público do estádio para mais de 50 mil pessoas. Além disso, o Manguirão seguirá o padrão da CBF para receber partidas da Seleção Brasileira.