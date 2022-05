Novo Mangueirão terá quatro restaurantes, gramado padrão Fifa e 14 rampas; vídeo

Faltando apenas quatro meses para o fim do prazo de entrega do Mangueirão, estipulado pelo Governo do Estado, o estádio Olímpico do Pará está com 68% da reforma concluída. Nesta quinta-feira (19), a Secretaria de Obras Públicas (Sedop) divulgou uma lista de novidades que o Colosso do Bengui vai receber após a revitalização. Entre as mudanças está a construção de novas rampas de acesso, instalação de novo gramado, mudança das cadeiras e a criação de quatro restaurantes.

As informações sobre as mudanças que serão realizadas no estádio foram apresentadas em um vídeo. À primeira vista, é possível notar que o Mangueirão ficará mais moderno estruturalmente. Ao todo, já foram gastos R$ 200 milhões na revitalização do espaço.

Uma das alterações propostas pelo projeto é a criação de uma zona mista. Agora a entrada dos jogadores dos dois times ao campo será junta, de acordo com o padrão FIFA. Para que isso ocorra, todos os vestiários do estádio serão realocados para o Lado B (tradicional da torcida do Paysandu). O espaço onde ficava o vestiário no Lado A (tradicional da torcida do Remo) será demolido e, no lugar, será construído uma espécie de museu ou memorial.

Rampas de acesso

O novo Mangueirão terá agora mais duas rampas de acesso às arquibancadas. Além das tradicionais elevações nos lados A e B, serão construídas duas novas rampas em cada setor. Elas levarão os torcedores diretamente para o setor das cadeiras, que será ampliado até a beira do gramado, no formato de "arena".

Além das rampas de acesso, serão construídos novos "vomitórios", uma espécie de "mini-rampas" que ligam as elevações principais às arquibancadas. Ao todo, entre rampas principais e "vomitórios", serão construídas 14 novas estruturas.

Gramado e pista de atletismo

De acordo com a Sedop, o gramado do novo Mangueirão será no padrão Fifa. Além disso, a pista de atletismo será adequada de acordo com os padrões do Comitê Olímpico Internacional.

No entanto, em relação ao gramado, ainda não foi divulgado qual modelo será utilizado no Mangueirão. Atualmente, a Fifa permite dois modelos de campo de jogo: um inteiramente natural e outro híbrido - 50% grama e 50% sintético. O segundo modelo, utilizado para evitar desgastes causados pelo clima, é utilizado no estádio do Maracanã.

Novos restaurantes

Uma das grandes novidades do novo Mangueirão será a construção de quatro restaurantes. As estruturas ficarão atrás dos gols e terão a capacidade de receber até 120 pessoas cada. O secretário Ruy Cabral falou que o espaço é público, mas será negociado com a iniciativa privada.

