Com 68% das obras concluídas, Mangueirão será entregue em setembro

O novo Mangueirão já está com quase 70% do cronograma das obras de reforma concluídas (68,9%). A informação foi apresentada em entrevista coletiva com a participação do secretário de Obras do Estado, Ruy Cabral, do engenheiro Marcelo Martins e do representante do Consórcio Obras Mangueirão, na manhã desta quinta-feira (19), dentro do próprio estádio.

A entrega do Olímpico, aliás, segue prevista para setembro e na expectativa de ter o clássico Brasil x Argentina como marco da reinauguração, com um público previsto em mais de 50 mil espectadores.

O jogo entre Brasil e Argentina está programado para o dia 22 de setembro, em cumprimento de rodada atrasada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida foi adiada por determinação da Anvisa, por conta da suspeita de covid-19 entre jogadores da Argentina.

Novidades

Na coletiva de imprensa, a Secretaria de Obras Públicas (Sedop) divulgou uma lista de novidades que o Colosso do Benguí vai receber após a revitalização. Entre as mudanças está a construção de novas rampas de acesso, instalação de novo gramado, mudança das cadeiras e a criação de quatro restaurantes.

Uma das alterações propostas pelo projeto é a criação de uma zona mista. Agora a entrada dos jogadores dos dois times ao campo será junta, de acordo com o padrão FIFA. Para que isso ocorra, todos os vestiários do estádio serão realocados para o Lado B (tradicional da torcida do Payasndu). O espaço onde ficava o vestiário no Lado A (tradicional da torcida do Remo) será demolido e, no lugar, será construído uma espécie de museu ou memorial.

Veja a lista das novidades do novo Mangueirão.