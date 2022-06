Raphinha fala sobre entrosamento na seleção e despista sobre futuro no Leeds

O atacante Raphinha concedeu entrevista coletiva neste sábado (4) após treino da Seleção Brasileira no Japão. Às vésperas da partida contra os donos da casa, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, o atleta falou do entrosamento com os demais companheiros de ataque: Neymar, Vini Jr. e Lucas Paquetá.

"Por mais que seja pouco tempo de trabalho que a gente tenha juntos, cada um conhece bem o outro dentro de suas características. O Ney consegue entender meu estilo, o estilo do Vini, o Paquetá entende o do Ney e assim por diante, a gente se entende ali. Obviamente, por se conhecer pelo que vê na TV, nos treinamentos e o que vemos nos jogos. Por mais que seja pouco tempo, conseguimos contribuir um com o outro", disse.

Em alta na Premier League, Raphinha disse que está totalmente focado no jogo contra o Japão, que será nesta segunda-feira, às 7h20 (horário de Brasília), e que ainda não definiu se continuará no Leeds ou se irá optar por uma mudança na janela de transferências.

"Tenho contrato até 2024. Meu futuro está nas mãos do empresário e do Leeds, estou com a cabeça na Seleção, no jogo e também nas minhas férias", afirmou.