Torcedores do Leeds e jornal da cidade repercutem atuação de Raphinha pela Seleção Brasileira

No edição digital do "Yorkshire Evening Post", principal jornal da cidade de Leeds, o nome de Raphinha é o principal destaque na seção de esportes do portal. Além de mostrar o gol, o periódico trouxe também aspas do jogador e as falas do técnico Tite, que agradeceu ao comandante Marcelo Bielsa, da equipe inglesa.

Mas não foi só a imprensa britânica que elogiou o camisa 10 do Leeds no jogo contra a Celeste. Torcedores do clube inglês, além do próprio Leeds, também repercutiram a grande atuação do jogador nas redes sociais.

No Twitter, o Leeds United chamou Raphinha de "Mágico".

- Vai ser muito difícil mantê-lo depois desta temporada - disse um torcedor do Leeds, que já teme a saída de Raphinha do clube inglês.

- Vamos apenas aproveitar esse talento incrível. Ele veste a nossa camisa e fez seu nome conosco sob Bielsa. Ele partirá no verão e isso porque merece estar jogando pelos melhores times do mundo. Temos sorte de tê-lo e ele tem sorte de o termos encontrado - afirmou outro torcedor.

- Para ser justo, uma extensão de contrato é uma obrigação para esse cara, ele é um vento de ar fresco para o Leeds. Não será fácil substituí-lo quando ele decidir ir embora - frisou um fã do Leeds, que quer a continuidade do atleta.

- Raphinha é genuinamente capaz de ser um dos melhores jogadores do mundo. Deve-se esperar uma temporada de mais de 20 gols na Premier League neste ano - projetou outro torcedor.

- É inevitável que ele vá embora um dia, mas vamos aproveitar cada minuto que ele está aqui. Que jogador! - conteve-se um torcedor do Leeds, apenas aproveitando o momento.