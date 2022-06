Com dois gols de Neymar, Brasil vence Coreia do Sul no primeiro amistoso pré-Copa do Mundo

Com direito a dois gols de Neymar, o Brasil venceu a Coreia do Sul em seu primeiro amistoso pré-Copa do Mundo, pelo placar de 5 a 1, em partida disputada na cidade de Seul. Os outros dois gols da seleção foram marcados por Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Oficialmente, a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Qatar começou com o pé direito. Em um jogo com bons lances, os brasileiros saíram-se vitoriosos com uma sonora goleada sobre a seleção coreana, a quarta vitória sob o comando de Tite e o 12º jogo sem perder. O último revés em campo foi para a Argentina, pelo placar de 1 a 0, na final da Copa América de 2021.

Em campo, a seleção ditou as regras desde o apito inicial. Logo aos três minutos, Richarlison abriu o placar, mas a arbitragem assinou o impedimento do centroavante, que acabou, de tanto insistir, marcando três minutos depois, ao desviar a finalização de Fred. Aos poucos a Coreia do Sul começou a gostar do jogo, criando boas oportunidades que obrigaram o arqueiro Weverton a fazer grandes defesas.

Uma delas, no entanto, foi indefensável. Aos 31 do primeiro tempo, o atacante Hwang Ui-Jo se livrou da marcação de Thiago Silva e concluiu num giro de corpo seguido do chute venenoso, que foi no canto direito do goleiro, sem chance de defesa, 1 a 1. A partir daí o Brasil voltou a dominar a partida, mas os gols da vitória saíram no final do primeiro e nos 45 finais.

Aos 42, Alex Sandro sofre falta na área e o juiz marca pênalti. Neymar vai para a cobrança e desloca o goleiro, deixando novamente o Brasil na vantagem. Com 12 minutos de jogo a cena se repetiu e Neymar acabou marcando o segundo da vitória canarinho. Depois de deixar sua marca, coube aos brasileiros Philippe Coutinho, aos 34 da etapa final, e Gabriel Jesus, já nos acréscimos darem números finais à partida.

Depois da vitória, a Brasil tem outro compromisso em preparação à Copa do Mundo, contra o Japão, na próxima segunda-feira. A partida acontece a partir das 7h20, pelo horário de Brasília. Será a última na data Fifa de junho, após o cancelamento do amistoso contra a Argentina em Melbourne, na Austrália.